Министр энергетики отметил, что принципы были сформированы путем развития инициатив о "Силе Сибири", "Шелковом пути", Большом Евразийском партнерстве и Сообществе единой судьбы Человечества

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Принципы энергетической справедливости России и КНР позволят Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продвигать равноправное сотрудничество в соответствующей сфере. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Мы вышли с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости. Эти принципы будут регламентировать равноправное сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, равный доступ к энергии, механизмы справедливого ценообразования и инфраструктурное равенство", - сообщил он, выступая на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине.

Как уточнил Цивилев, указанные принципы были сформированы путем развития инициатив президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "о "Силе Сибири", "Шелковом пути", о Большом Евразийском партнерстве и Сообществе единой судьбы Человечества, об ответственности России и Китая за будущее планеты Земля". Кроме того, российский министр отметил, что большое внимание уделялось вопросам энергетической безопасности и формирования нового справедливого мира.