Министр энергетики уточнил, что участникам объединения следует обеспечивать энергетическую безопасность, "доступность для экономики и жителей стран, как техническую, так и финансовую"

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны определять вектор формирования устойчивой и равноправной модели энергетического развития. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Нашим странам важно определить вектор построения справедливой и устойчивой модели развития энергетики, отвечающей принципам равноправия, взаимной ответственности и технологического партнерства", - подчеркнул он, выступая на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине.

Как уточнил Цивилев, странам - участницам объединения следует обеспечивать энергетическую безопасность, "доступность для экономики и жителей стран, как техническую, так и финансовую", а также обмениваться опытом, заниматься соответствующей кадровой подготовкой.

"Данный вектор полностью соответствует "Шанхайскому духу" - руководящим принципам развития ШОС, которые включают в себя взаимное доверие, равенство и уважение, стремление к совместному сотрудничеству и развитию", - подытожил он.