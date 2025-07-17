Стране не хватает около 4 млн рабочих рук, указал украинский парламентарий

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украине не хватает около 4 млн рабочих рук, дефицит колоссален и ощущается во многих сферах. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Дефицит людей, колоссальный дефицит рабочей силы, особенно [не хватает] строителей. Я вам больше скажу дефицит <...> составляет около 40%. Дефицит в образовании, дефицит в энергетике, дефицит в медицине, дефицит в рабочих специальностях. <…> Дефицит рабочей силы составляет около 4 млн людей. Это без пенсионеров и детей, которые не трудоспособные сегодня", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

В контексте нехватки рабочей силы депутат также затронул тему правил бронирования работников от мобилизации. По его словам, коррупционные схемы здесь достигают крупных сумм, в целом более €2 млрд. "Основная проблема в том, что они [власти Украины] постоянно меняют правила бронирования. А это вызывает, во-первых, коррупционную составляющую, которая сегодня достигает по разным оценкам <…> около 100 млрд гривен. Коллеги наши из "Разумной политики" подсчитывали <…> более 100 млрд гривен, €2,1 млрд", - подчеркнул политик.

Многие украинцы трудоспособного возраста стремятся любыми путями выехать из страны, опасаясь мобилизации. По данным соцопросов, многие уехавшие специалисты находят работу за рубежом и не планируют возвращаться. В то же время о нехватке кадров говорят уже почти во всех отраслях экономики Украины. По данным экспертов украинского Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на лето 2024 года, численность работоспособного населения в стране уменьшилась на 40% по сравнению с 2021 годом.

С 1 же апреля на Украине началась мобилизация работников предприятий, не успевших обновить бронь по ужесточенным правилам. Согласно новым условиям, все предприятия, признанные ранее критически важными, которых насчитывалось более 700, должны были повторно подтвердить свой статус, пройдя соответствующие проверки и доказав, что их продукция или услуги важны для нужд обороны и что они не имеют долгов. По новым правилам этот статус компании будут подтверждать во время ежемесячного мониторинга со стороны властей.