Минтранс решает проблемы с системой весогабаритного контроля

По оценкам аудиторов, размер недополученных доходов бюджетной системы из-за проблем с функционированием пунктов весогабаритного контроля составил почти 26 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минтранс России планомерно решает проблемные вопросы, связанные с работой автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВК) на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в министерстве, комментируя отчет Счетной палаты по итогам аудита реализации мероприятий федеральной программы "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Ранее в отчете Счетной палаты сообщалось, что около половины АПВК на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения не фиксируют нарушения. По оценкам аудиторов, размер недополученных доходов бюджетной системы из-за проблем с функционированием пунктов весогабаритного контроля составил почти 26 млрд рублей. Кроме того, анализ показал, что установленный период привлечения к административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта не позволяет в полном объеме обеспечить вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях.

"Минтранс России ведет планомерную работу по решению проблемных вопросов, связанных с работой системы весогабаритного контроля на дорогах", - сообщили в министерстве.

Так, в 2024 году в уставе автомобильного транспорта была прописана обязанность водителей проходить весогабаритный контроль. В 2025 году в правилах дорожного движения закреплен механизм исполнения требования инспектора Ространснадзора о прохождении весогабаритного контроля.

Кроме того, Федеральным законом № 209 предусмотрена административная ответственность за невыполнение водителем законного требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Ответственность также установлена постановлением правительства № 710 за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля. Помимо этого, с 2-х месяцев до года увеличен срок расследования правонарушений, связанных с нарушением весогабаритных параметров.

В дополнение к мерам Минтрансом совместно с Ространснадзором и представителями бизнес-структур подготовлен законопроект, внесенный правительством в Госдуму в июле текущего года. "Документ позволит создать единую автоматизированную систему весогабаритного контроля на автодорогах, которая объединит в себе все пункты весогабаритного контроля в единый контур и обеспечит автоматизированный мониторинг функционирования каждого автоматического пункта весогабаритного контроля", - заключили в министерстве. В Ространснадзоре отметили, что руководитель службы Виктор Гулин сосредоточится на повышении эффективности работы системы весогабаритного контроля.