ВТБ не рассматривает покупку доли в ЮГК

В некоторых Telegram-каналах ранее появилась информация, что структуры банка могут купить долю в компании

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ВТБ в настоящее время не рассматривает покупку доли в компании ЮГК, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"ВТБ не рассматривает покупку доли в компании ЮГК", - сказали в пресс-службе.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что структуры ВТБ могут купить долю в ЮГК.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов говорил, что власти планируют продать перешедшее в собственность РФ ООО "Управляющая компания "Южуралзолото группа компаний" (УК ЮГК), которое управляет "Южуралзолотом".

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.