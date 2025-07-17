Курс юаня на открытии торгов Московской биржи вырос до 10,862 рубля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение индекса Мосбиржи на 0,11%, до 2 773,97 пункта, индекс РТС также снижался на 0,11% - до 1 120,93 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи перешел к слабому росту и находился на уровне 2 778,78 пункта (+0,06%), индекс РТС находился на отметке 1 122,88 пункта (+0,06%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 10,862 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:07 мск юань замедлил рост, находился на отметке в 10,849 рубля (+1,1 копейки).