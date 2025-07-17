КНР готова раскрывать потенциал трансграничных перевозок, облегчать перемещение людей, увеличивать количество туристов, заявил официальный представитель МИД страны Линь Цзянь

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Власти Китая готовы создавать удобства для увеличения пассажиропотока между КНР и Россией, способствовать увеличению количества туристов, путешествующих между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай готов вместе с Россией продолжать углублять сотрудничество в сфере транспорта, раскрывать потенциал трансграничных перевозок, облегчать перемещение людей, увеличивать количество туристов, постоянно обогащать содержание китайско-российского всеобъемлющего стратегического сотрудничества в новую эпоху", - подчеркнул он на брифинге, комментируя перспективы строительства в РФ новой скоростной автомагистрали в восточном направлении, которая может стать частью международного транспортного коридора между КНР и Западной Европой.

Как уточнил Линь Цзянь, под стратегическим руководством лидеров двух стран китайско-российское сотрудничество в сфере транспорта гармонично и стабильно развивается. "Достигнуты знаковые успехи в области трансграничной взаимосвязанности, а внутренние движущие силы взаимовыгодного взаимодействия становятся все более сильными", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин дал старт движению на очередном отрезке скоростной трассы М-12 "Восток". Участок между населенными пунктами Дюртюли (Башкирия) и Ачит (Свердловская область) официально открыт.