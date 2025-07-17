Индекс гособлигаций РФ поднимался выше 118 пунктов впервые с 6 марта 2024 года

Индекс RGBI рос на 0,7%, до отметки в 118,02 пункта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) превышал отметку в 118 пунктов впервые с 6 марта 2024 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:00 мск, индекс RGBI рос на 0,7%, до отметки в 118,02 пункта. К 10:15 мск индекс гособлигаций РФ замедлил рост и находился на уровне 117,96 пункта (+0,65%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.