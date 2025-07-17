Ростех выведет на рынок новый мобильный аппарат ИВЛ "Мобивент АРМ"

Серийное производство аппарата будет развернуто до конца 2025 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на мобильный аппарат искусственной вентиляции легких "Мобивент АРМ", серийное производство которого будет развернуто до конца 2025 года. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Оборудование отличается компактным размером и высокой мобильностью. Линейка аппаратов состоит из двух вариантов исполнения: "Мобивент АРМ-Т" для использования в медтранспорте и "Мобивент АРМ-М" для установки на специальных стойках с колесами и защитой от влияния электромагнитного поля, это позволяет использовать его в помещениях МРТ. Последнее устройство также может быть применено в стационаре, в том числе для транспортировки пациентов внутри больницы.

"Госкорпорация "Ростех" уделяет большое внимание разработке и производству оборудования для сферы здравоохранения. Наши предприятия выпускают 150 видов медоборудования и постоянно расширяют линейку изделий. Вывод на рынок отечественного компактного аппарата ИВЛ от КРЭТ позволит заместить импортные аналоги. Несколько десятков первых серийных "Мобивент АРМ" будут произведены до конца этого года. В перспективе планируется выйти на 100 аппаратов в год. Устройство можно установить где угодно и быстро развернуть в любых условиях - от кабинетов МРТ до полевых госпиталей", - подчеркнули в Ростехе.