Средняя страховая премия составила 6,633 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе НСИС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Количество заключенных договоров ОСАГО за январь - июнь 2025 года составило 23,4 млн, сообщили в пресс-службе Национальной страховой информационной системы (НСИС).

"За первое полугодие 2025 года заключено 23,4 млн договоров ОСАГО со средней страховой премией 6,633 тыс. руб. Без учета коротких (однодневных) полисов ОСАГО за первое полугодие 2025 года было заключено 21,2 млн договоров ОСАГО со средней премией 7,278 тыс. руб.", - говорится в сообщении НСИС.

Количество коротких полисов ОСАГО составило 2,158 млн со средней премией 287 руб. Из них на такси пришлось 2,137 млн (99%) со средней премией 255 руб.

"Средняя премия без учета коротких полисов за первое полугодие 2025 года составила 7,278 тыс. руб. против 7,653 тыс. руб. за один договор ОСАГО за первое полугодие 2024 года (снижение на 5%). С учетом коротких полисов в первом полугодии 2025 года средняя премия составила 6,633 тыс. руб., что дает почти 13,5% снижения по средней премии в сравнении с первым полугодием 2024 года", - отмечается в сообщении.

Доля полисов в новых регионах от общего количества полисов в РФ составляет 1,19%.

Так средняя премия в новых регионах составляет 80% от средней премии по стране без учета коротких полисов. Лидерами по количеству оформленных полисов ОСАГО стали: Москва (2,4 млн), Московская область (1,6 млн), Санкт-Петербург (1 млн), Краснодарский край - чуть меньше 1 млн полисов ОСАГО и Татарстан (0,7 млн).

Также заключено 5,655 млн полисов каскосо средней премией 33,8 тыс. руб., в то время как за аналогичный период прошлого года было заключено 3,745 млн полисов каско со средней премией 29,7 тыс. руб.

Кроме того, за I полугодие заключено 10,8 млн полисов страхования имущества физических лиц со средней премией 12,4 тыс. руб.