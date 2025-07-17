Последний раз этот показатель закрывался выше отметки 10 800 в конце марта

ШАНХАЙ, 17 июля. /ТАСС/. Основной индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component вырос на 1,43%, до 10 873,62 пункта, свидетельствуют данные фондовой площадки. Последний раз этот показатель закрывался выше отметки 10 800 в конце марта - перед эскалацией торгово-экономического конфликта США и КНР.

Индекс шэньчжэньской площадки ChiNext, отслеживающий динамику акций быстрорастущих предприятий по аналогии с NASDAQ, вырос на 1,75%, закрывшись на отметке 2 269,33 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился за день на 0,37%, до 3 516,83 пункта. Этот показатель на прошлой неделе закрепился выше отметки 3 500 - максимума с января 2022 года. Индекс SSE 50 ("голубые фишки") увеличился на 0,12%, до 2 744,26 пункта. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market 50 вырос на 0,80%, до 1 005,65 пункта.

Индекс CSI 300, отражающий котировки акций 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, увеличился на 0,68%, до 4 034,49 пункта.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп смягчил тон своих высказываний в отношении Китая, чтобы не поставить под угрозу возможность личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее агентство со ссылкой на источники информировало, что Трамп вместе с руководителями американских компаний может осенью посетить Китай.