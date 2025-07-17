Частота полетов по этому направлению достигнет 178 в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 4 по 31 августа будет выполнять еще один рейс между Москвой и Калининградом. Об этом сообщается в Telegram-канале "Аэрофлота".

"В дополнение к действующему расписанию, с 4 по 31 августа между Москвой и Калининградом вводится новый рейс SU6151/6152 авиакомпании "Россия": по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Таким образом, частота полетов по этому направлению достигнет 178 рейсов в неделю. "Будет побит рекорд прошлого лета, когда авиакомпании группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Победа") выполняли до 166 рейсов в неделю", - отметили в пресс-службе.

Большая часть рейсов одномерного флагманского перевозчика группы и авиакомпании "Россия" будет выполняться на вместительных среднемагистральных самолетах - Airbus A321 и Boeing 737-900. Кроме того, на ряд рейсов авиакомпании "Россия" в июле и августе запланированы широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в компоновке салона на 457 кресел.