Помимо этого, рейсы из Минеральных Вод в Ашхабад будут выполняться пять раз в неделю, следует из приказа ведомства

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Росавиация выдала перевозчикам допуски на выполнение регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов из Сочи и Минеральных Вод в крупный город Армении Гюмри. Об этом говорится в соответствующем приказе ведомства.

Согласно тексту приказа, авиакомпании "Россия" выдан допуск на полеты в Гюмри из Сочи, а авиакомпании "Аэрофлот" - из Минеральных Вод. В обоих случаях частота полетов ежедневная.

Кроме того, авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты из Минеральных Вод в столицу Туркменистана Ашхабад. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю.