Аналитик Игорь Рапохин отметил, что рост цен за июнь в пересчете на год соответствовал цели ЦБ в 4% впервые за долгое время

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России может снизить ключевую ставку до 18% годовых на ближайшем заседании совета директоров 25 июля. Однако не исключен сценарий и более значительного понижения ставки, заявил старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, слова которого приводятся в сообщении компании.

Ключевая ставка ЦБ составляет 20% годовых.

"Мы ждем снижения ключевой ставки до 18% на заседании 25 июля, так как базовая инфляция продолжила замедляться в последнее время. Рост цен за июнь в пересчете на год соответствовал цели ЦБ в 4% впервые за долгое время", - отметил Рапохин.

По его оценкам, нельзя полностью исключать более значительного снижения ключевой ставки - на 300 базисных пунктов. Такая мера может быть связана с замедлившейся экономической активностью, охлаждением рынка труда и крепким рублем. При этом подобный шаг регулятор может сбалансировать сдержанными комментариями относительно перспектив дальнейшего снижения ставки в 2026-2028 годах, учитывая высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса.