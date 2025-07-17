Объем инвестиций в новый объект оценивается в 300 млрд рублей, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Возведение нового энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М на шесть лет обеспечит стабильной работой строительную отрасль Свердловской области и привлечет в регион большие инвестиции. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Денис Паслер на пресс-конференции.

"В пике ожидается 5,5 - 6 тыс. людей из строительных компаний Свердловской области, кто будет работать [на возведении энергоблока №5]. Это загрузка строительной индустрии - щебень, цемент, металл. И шесть лет по сути стабильной работы строительной отрасли, большие инвестиции. <...> Это обеспечение стабильной работы нашей промышленности и городов на долгие десятилетия", - сказал Паслер.

Паслер добавил, что возведение нового энергоблока даст региону стабильную поставку электроэнергии, позволит обеспечить развитие новых проектов, поддержать работу всех городов и предприятий. Объем инвестиций оценивается в 300 млрд рублей с перспективой роста до 600 млрд рублей.

Он отметил, что возведение нового энергоблока с реактором БН-1200М входит в число нескольких крупных проектов, по которым власти области ведут с Росатомом.

11 июля на Белоярской АЭС в Свердловской области стартовали подготовительные работы для строительства энергоблока с реактором БН-1200М. На площадке станции прошла встреча главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. В рамках рабочей поездки главы Росатома в регион также было подписано соглашение с врио губернатора о создании и реализации мастер-планов развития этих городов. Как сообщается в телеграм-канале правительства Свердловской области, мастер-планы станут основой для создания комфортной городской среды, развития экономики, реализации молодежных и социальных инициатив.

Энергоблок с реактором БН-1200 планируется строить в качестве блока № 5 Белоярской АЭС в Свердловской области. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России предусматривает завершение строительства энергоблока № 5 Белоярской АЭС к 2034 году. БН-1200М обеспечит замыкание ядерно-топливного цикла для полного использования энергетического потенциала; возможность использования как оксидного, так и нитридного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.