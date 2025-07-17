Показатель превысил $1 млрд, заявил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экспорт мяса и субпродуктов из России с начала 2025 года в стоимостном выражении вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $1 млрд. Об этом заявил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на пресс-конференции в ТАСС.

"Другой значимой категорией, показывающей опережающие темпы роста экспорта, является животноводческая продукция. Экспорт мяса и субпродуктов вырос на 44% в стоимостном выражении и уже превысил $1 млрд", - сказал Ильюшин.

Он отметил, что рост поставок происходит по всем категориям мясной продукции. Так, экспорт мяса птицы вырос на 30%, свинины - на 76%.

По его словам, в текущем году происходит трансформация структуры аграрного экспорта. Опережающими темпами растут поставки продукции с добавленной стоимостью. Например, экспорт готовой мясной продукции увеличился на 15% в стоимостном выражении, макарон - на 23%, мороженого - на 40%, пива - на 19%, безалкогольных напитков - на 3%, кофе - на 71%. Также вырос экспорт кондитерских изделий - на 6%, виноградных вин - на 21%, крепкого алкоголя - на 37%, рыбного филе - на 15%.

Кроме того, увеличились поставки за рубеж молочной продукции - на 13%, в том числе молочной сыворотки - более чем в 2 раза, сыров и творога - на 20%, йогуртов и кефира - на 21%.

"Мы видим значительный потенциал в дальнейшем росте готовых продуктов питания, мясной и молочной продукции. На них приходится почти половина мирового импорта продукции АПК (более 40%). Но экспорт готовой продукции сопряжен со значительными сложностями, связанными с необходимостью сертификации продукции, ее позиционирования и продвижения, кроме того, мясная и молочная продукция, а также рыба требуют соблюдения холодовой цепи", - добавил Ильюшин.