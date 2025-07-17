Выплавка чугуна сократилась на 8,8%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Группа ММК в первом полугодии 2025 года снизила производство стали на 18,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 5,19 млн тонн. Выплавка чугуна сократилась на 8,8%, до 4,6 млн тонн, сообщила компания.

При этом продажи металлопродукции по группе составили 4,9 млн тонн, снизившись на 14,9% по сравнению с показателем за 6 месяцев прошлого года, вследствие неблагоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне макроэкономических факторов, а также в связи с проведением капитальных ремонтов в прокатном переделе, уточнили в компании. Продажи премиальной продукции сократились на 18,1%, до 2 млн тонн.

Производство угольного концентрата выросло на 16,1% относительно I полугодия 2024 года, до 1,56 млн тонн в основном в связи с ростом объемов добычи.

В компании отметили, что снижение выплавки стали за отчетный период связано с замедлением деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной рыночной конъюнктурой в Турецкой Республике. Сокращение выплавки чугуна произошло, отражая больший объем капитальных ремонтов в доменном переделе по сравнению с прошлым годом.

Результаты ММК за II квартал

При этом по результатам II квартала выплавка чугуна выросла на 8,8% относительно I квартала 2025 года и составила 2,4 млн тонн в связи с завершением капитального ремонта доменной печи №6. Производство стали выросло на 1,8%, до 2 62 млн тонн, отражая сезонное оживление деловой активности. Продажи металлопродукции выросли на 2,7%, до 2,5 млн тонн в основном за счет роста продаж горячекатаного проката.

Прогноз компании

ММК ожидает, что в III квартале 2025 года спрос на металлопродукцию будет оставаться под давлением на фоне неблагоприятного влияния высокой ключевой ставки на деловую активность.