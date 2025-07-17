В пресс-службе УФАС по региону сообщили, что подрядчиком выступала компания "Добрый дом"

КУРСК, 17 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Курской области возбудило дело из-за нарушения защиты конкуренции при строительстве многоквартирного дома в городе Обоянь Курской области. Подрядчиком выступала компания "Добрый дом", сообщили В.

"Курским УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения федерального закона "О защите конкуренции". Антимонопольным органом будут рассмотрены все обстоятельства, действиям участников будет дана правовая оценка. Следует отметить, что в последнее время ООО ИСК "ДОБРЫЙ ДОМ" является хедлайнером негативных новостей на территории Курской области, связанных с исполнением государственных и муниципальных контрактов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Курское УФАС выявило признаки антиконкурентного соглашения между администрацией Обояни и компанией "Добрый дом" при проведении аукциона и исполнении контракта на приобретение квартир в рамках программы переселения из аварийного жилья. По условиям квартиры необходимо было передать в декабре 2022 года, но фактически это произошло лишь в декабре 2024 года.

При реализации соглашения подрядчик получил доступ к выполнению работ по максимально возможной цене (более 87 млн рублей) фактически без участия в какой-либо конкурентной борьбе на условиях, отличающихся от тех, которые были опубликованы при проведении аукциона. По мнению УФАС, администрация способствовала реализации незаконной схемы и продлению срока предоставления квартир.

Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что строительную компанию "Добрый дом" проверят на аффилированность с действующими и бывшими должностными лицами Курской области. Компания должна была провести работы по реконструкции парка "Патриот", являясь застройщиком дома в Щигровском районе, где выявили ряд дефектов, не выполнила обязательств по контракту.