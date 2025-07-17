Сельхозкооперативы и дополнительные площади помогут развитию АПК Кубани

Министерство сельского хозяйства региона сообщило, что в общем объеме валовой продукции экономики Красноармейского района удельный вес сельского хозяйства составляет порядка 24,4%

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Точками роста АПК Красноармейского района Кубани могут стать дополнительные гектары садов и питомников, строительство теплиц и создание сельхозпотребительских кооперативов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Краснодарского края.

"Начались активные работы по реализации планов развития агропромышленного комплекса Красноармейского района Кубани. В общем объеме валовой продукции экономики района удельный вес сельского хозяйства составляет порядка 24,4%. Точками роста могут стать закладка 107,5 га садов по интенсивным и суперинтенсивным технологиям, 42 га питомников, а также увеличение производства овощей за счет строительства теплиц, создания сельхозпотребительских кооперативов", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в животноводстве такими драйверами роста могут стать реконструкция хозяйств и более активное участие фермеров в программах "Агростартап" и "Семейные фермы".