В проект вовлечены компании из сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, транспорта, строительства и туризма, отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют вовлечь к 2030 г. в федеральный проект "Производительность труда" почти 600 предприятий и 4,8 тысячи соцучреждений. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сегодня Краснодарский край в числе лидеров по реализации федерального проекта "Производительность труда" в стране. Уже 372 предприятия внедряют бережливые технологии, что позволило увеличить экономику края на 1,5 трлн руб. и восполнить дефицит кадров практически на 1 млн человек. К 2030 году планируем вовлечь в федеральный проект по производительности труда почти 600 предприятий и 4,8 тысячи соцучреждений", - сказал Кондратьев.

По его словам, на текущий момент в проект вовлечены компании из сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, транспорта, строительства и туризма. "Наша задача - продолжить эту работу, распространив лучшие практики и на социальную сферу", - добавил он.

Губернатор напомнил, что для поддержки бизнеса на Кубани действует федеральный проект "Производительность труда" и краевая программа "Бережливый регион", охватывающая ЖКХ и винодельческие предприятия.

Планируется, что учреждения соцзащиты будут внедрять инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта с 2026 г. Их начнут применять во всех организациях, включая полустационары и службы помощи на дому.

Работу по повышению производительности труда проводят в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Подать заявку для участия можно на официальном портале производительность.рф