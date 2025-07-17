Чернышенко: развитие туризма в РФ должно компенсировать интерес к загранице

Вице-премьер отметил, что там нет "русской души"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Развитие внутреннего туризма в России должно компенсировать годами навязываемый интерес к отдыху за границей, где "нет нашей русской души". Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Своим внутренним рынком мы должны компенсировать годами навязанный нам интерес [к загранице], - сказал он. - Была навязана модель успеха, что, если ты успешный, значит, ты должен выехать за границу и там отдыхать. Туда ты приезжаешь и сталкиваешься иногда с разными неожиданностями - не только языковыми, например, слабой защищенностью или еще чем-то. Но самое главное, там нет нашей русской души".

Чернышенко связал это навязывание интереса с колониальной политикой стран, у которых национальное благосостояние строилось на туристах из России.

Вице-премьер отметил, что Крым в его личном рейтинге - лучшее место для туризма в России, инфраструктура там активно развивается. По его словам, он сразу же влюбился в полуостров после своей первой поездки туда в 2020 году. "Это сосредоточение какое-то невероятных наших исторических мест, наших славных мест, историй победы российского оружия. И там огромное количество достопримечательностей, Херсонес Таврический, который сейчас восстановлен, и многие другие вещи. Природа просто невероятная", - рассказал Чернышенко.

Он отметил и туристический потенциал Сибири. По его словам, там есть все виды туризма, среди которых он выделил гастрономический и промышленный туризм. "Чего здесь только нет. Нужно сюда обязательно приехать и самим попробовать", - заключил вице-премьер.