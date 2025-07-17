После перехода группы компаний аэропорта Домодедово в собственность РФ проводится комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций холдинга

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово оспаривает сделки, совершенные до перехода в собственность государства и связанные с выводом денежных средств за рубеж. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, комментируя иск МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" к Captum Limited о взыскании задолженности по договору займа на сумму более 500 млн рублей.

"После перехода группы компаний аэропорта Домодедово в собственность Российской Федерации проводится комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций холдинга за предыдущий период. По итогам анализа выявляются и оспариваются сделки, связанные с выводом денежных средств за рубеж. В частности, МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" подало иск к Captum Limited о взыскании задолженности по договору займа на сумму более 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также 14 июля 2025 года ООО "Домодедово карго" направило в Арбитражный суд Московской области исковое заявление к Alamo II Limited на сумму более 4,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по иску МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" суд принял обеспечительные меры в отношении ООО "Форум-инвест", ООО "Мера-инвест" и ООО "Дом-инвест". В частности, им запрещено увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций и увеличения номинальной стоимости акций, выплачивать дивиденды и вознаграждения членам совета директоров, а также предпринимать любые иные действия, направленные на вывод денежных средств.

Суд также наложил арест на движимое, недвижимое и иное имущество ООО "Форум-инвест", ООО "Мера-инвест" и ООО "Дом-инвест" за исключением денежных средств, предназначенных для проведения расчетов с поставщиками и иными контрагентами, осуществления платежей на счета, открытые на территории РФ, по кредитным договорам с российскими банками и лизинговыми соглашениями. Кроме того, суд арестовал все принадлежащие компаниям ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Согласно открытым данным, Captum Limited учредила в июне 2009 года ООО "Дом-инвест" на территории аэропорта Домодедово, компания занимается деятельностью в области права. "Дом-инвест" является управляющей компанией ООО "Форум-инвест" и ООО "Мера-инвест", две другие компании управляют недвижимым имуществом.