"Русгидро" ввела в эксплуатацию Черекскую ГЭС в Кабардино-Балкарии

Станция будет вырабатывать 87 млн кВт·ч в год

СЕЛО ПСЫГАНСУ /КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ/, 17 июля. /ТАСС/. "Русгидро" ввела Черекскую гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии, передает корреспондент ТАСС.

Мощность новой ГЭС составляет 23,4 МВт, в год она будет вырабатывать 87 млн кВт·ч для дефицитной энергосистемы республики. Станция на реке Черек в бассейне Терека стала четвертой ступенью крупнейшего энергокомплекса региона - Нижне-Черекского каскада гидроэлектростанций, включающего также ГЭС Кашхатау, Аушигерскую и Зарагижскую общей мощностью 155,7 МВт.

В торжественной церемонии пуска приняли участие глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, первый заместитель гендиректора "Русгидро" Николай Карпухин, члены правительства республики, строители и проектировщики нового энергообъекта.

"Сегодня значимое событие в жизни республики - запуск новой гидроэлектростанции. Это новые возможности для развития бизнеса, экономики, республики в целом. Можно констатировать, что мы завершили этап развития Черекской каскадной ГЭС. <…> Это свыше полумиллиона квадратных метров жилья, которые будут обеспечены энергоносителем, это очень значимо", - сообщил журналистам глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Черекская ГЭС создана по деривационной схеме, что исключило затопление земель и влияние на водный режим реки. Она использует воду, уже отработанную на турбинах других станций каскада, что позволило отказаться от строительства плотины и дорогостоящих водозаборных сооружений и исключило необходимость очистки воды от песка. В здании ГЭС установлены три гидроагрегата, каждый мощностью 7,8 МВт. Все оборудование станции изготовлено российскими предприятиями.

Черекская ГЭС построена в рамках комплексной программы "Русгидро" по развитию малой гидроэнергетики на Кавказе. По ней создано семь ГЭС и ведется строительство и проектирование еще двух энергообъектов - Нихалойской ГЭС в Чечне и Верхнебаксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии. Завершено строительство Башенной ГЭС в Чечне.

Как отметили в компании, все проекты победили в конкурсном отборе в рамках программы поддержки возобновляемой энергетики. Заключены договоры о предоставлении мощности, что обеспечивает окупаемость их строительства.