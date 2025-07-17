Для достижения цели в 5% к 2030 году есть все необходимые инструменты, заявил вице-премьер

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Внутренний туризм в России составляет 2,9% от общего ВВП страны, для достижения цели в 5% к 2030 году есть все необходимые инструменты. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что в сфере российского туризма есть уверенное движение к показателю, который поручил достичь глава государства Владимир Путин. Чернышенко указал, что этот показатель зафиксирован в нацпроекте "Туризм и гостеприимство", по которому к 2030 году россияне должны совершить 140 млн поездок по стране, а вклад сферы в ВВП будет более 5%.

"Вклад туризма в ВВП у нас сейчас примерно 2,9%, достаточно хороший был прирост с 2,5% в прошлом году. Для того, чтобы достичь 5%, нам, конечно, нужно будет постараться, и для этого есть все необходимые инструменты в национальном проекте", - сказал Чернышенко, отметив, что если нынешний темп развития сохранится, то цель будет достигнута.