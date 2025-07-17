Госдума приняла закон о внесудебном порядке взыскания налоговых долгов

Решение о взыскании задолженности будет направляться физическому лицу через личный кабинет налогоплательщика или через личный кабинет на портале "Госуслуги"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов при сохранении судебного контроля за взысканием такой задолженности в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и в закон "Об исполнительном производстве".

Сейчас внесудебный порядок взыскания задолженности может применяться в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. "Применяемый в настоящее время судебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в связи с введением института внесудебного взыскания не перестает применяться, но его применение будет ограничиваться незначительной долей долгов, которые находятся на различных стадиях оспаривания", - говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривает внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета, в случае отсутствия спора, а при его наличии предусматривается обращение к судебному порядку взыскания.

В частности, принятие решения о взыскании задолженности и его направление физлицу будет осуществляться в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности. Решение о взыскании задолженности будет направляться физическому лицу через личный кабинет налогоплательщика или через личный кабинет на портале "Госуслуги". В случае невозможности передачи информации таким способом решение будет направляться по почте заказным письмом. Оспорить сумму задолженности можно будет путем подачи заявления о перерасчете или жалобы до момента взыскания.

Взыскание задолженности будет производится последовательно в отношении: денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, драгоценных металлов на счетах (во вкладах) в банке, цифровых рублей; наличных денежных средств; имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов такой договор расторгнут или признан недействительным в установленном порядке; другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования гражданином или членами его семьи, определяемого в соответствии с законодательством РФ.

Издержки государства на судебные процессы снизятся

Устанавливаются особенности принудительного исполнения постановления налогового органа о взыскании задолженности налогоплательщика (налогового агента) в бюджетную систему РФ за счет имущества. В частности, принудительное исполнение такого постановления будет осуществляться в размере отрицательного сальдо единого налогового счета такого налогоплательщика с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом.

Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), взыскание будет производиться поэтапно: сначала за счет денежных средств на счетах, электронных кошельков и цифровых рублей, затем - наличных средств и имущества, за исключением предметов повседневного пользования. "Это важный шаг в оптимизации налогового администрирования. Закон позволит сократить бюрократическую нагрузку на суды и ускорить процесс погашения задолженностей, при этом гарантируя защиту прав граждан. Внесудебный порядок взыскания уже доказал свою эффективность в работе с юридическими лицами и ИП, и его расширение на физических лиц - логичное развитие системы", - отметил он. Этот механизм не только повысит собираемость налогов, но и снизит издержки государства на судебные процессы, что в конечном итоге положительно скажется на экономике, полагает Чаплин.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Также Госдума приняла закон о внесении корреспондирующих изменений в Кодекс административного судопроизводства, исключающих из числа рассматриваемых судом дел заявления о вынесении судебных приказов о взыскании обязательных платежей и санкций, для которых устанавливается внесудебный порядок. Закон может вступить в силу 1 ноября 2025 года, до этого срока заявления будут рассматриваться по установленным на день подачи таких заявлений правилам.