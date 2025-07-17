АСИ подготовило критерии для выбора приоритетных креативных индустрий в регионах

В пресс-службе Центра развития креативной экономики агентства сообщили, что субъекты могут адаптировать их под свою специфику

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило типовой проект критериев для определения приоритетных креативных индустрий в регионах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития креативной экономики АСИ.

"Подготовили типовой проект критериев определения приоритетных креативных (творческих) индустрий в субъекте РФ. <…> Регионы могут адаптировать этот документ под свою специфику - корректировать: систему балльной оценки, порядок утверждения перечня приоритетных индустрий", - сказано в сообщении.

Так, в опубликованном документе определены семь основных критериев отбора приоритетных креативных индустрий. Среди них - экономический потенциал, то есть вклад конкретной индустрии в ВРП или наличие потенциала его увеличения в трехлетней перспективе, число занятых в индустрии и объем инвестиций, привлеченный предприятиями отрасли. Другими критериями названы соответствие индустрии экономической специализации субъекта, культурное значение выбранного направления, экспортный потенциал и социальный эффект.

Кроме того, еще одним критерием определены меры поддержки - количество специализированных площадок для креативной индустрии и количество мер государственной и негосударственной поддержки. Также важным обоснованием для выбора приоритетной индустрии назван кадровый потенциал. В Центре развития креативной экономики АСИ подчеркнули, что применение критериев обеспечит "объективность и прозрачность выбора приоритетных креативных индустрий", "учет региональной специфики и стратегических целей развития субъекта", а также "эффективное распределение ресурсов и мер государственной поддержки".

Региональный стандарт развития креативных индустрий

Региональный стандарт развития креативных индустрий разработан АСИ по поручению президента РФ. Он представляет комплекс практических решений для создания региональной системы развития креативных индустрий в виде 12 шагов. Стандарт охватывает весь спектр финансовых и нефинансовых инструментов поддержки креативных компаний региона. В их числе - аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику субъекта, формирование системы подготовки креативных кадров, разработка региональных мер поддержки таких компаний, повышение спроса на их продукцию, создание инфраструктуры.