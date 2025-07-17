Документ определяет порядок функционирования МТОР, а также предъявляемые к ее резидентам требования

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий правовые основы для создания особого вида ТОР - международная территория опережающего развития (МТОР) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Законопроект был внесен правительством РФ и принят в первом чтении в феврале 2024 года. Проектом предлагается закрепить в законе "О территориях опережающего развития в РФ" понятие международной территории опережающего развития. Такая территория может создаваться для реализации в ДФО совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов, следует из текста документа. Определяется порядок создания и функционирования МТОР, а также требования, предъявляемые к ее резидентам и реализуемым инвестиционным проектам.

Резидентом МТОР признается юридическое лицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое является коммерческой организацией и зарегистрировано в МТОР, указано в документе.

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой в отношении резидента в течение 15 лет с даты включения в специальный реестр не принимаются акты или решения, ухудшающие условия ведения деятельности в рамках территории опережающего развития. Такими актами признаются в том числе акты, увеличивающие сроки осуществления процедур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, увеличивающие размер платежей в бюджеты РФ, за исключением таможенных платежей, устанавливающие дополнительные требования к условиям реализации проекта, в том числе требования о предоставлении дополнительных документов, либо устанавливающие дополнительные запреты, препятствующие его реализации.

Создание МТОР возможно на территории ДФО одним из двух способов - по решению правительства РФ или на основании международного договора РФ. Законопроектом также определяются критерии создания МТОР. Так, МТОР может быть создана на территории муниципального образования или нескольких муниципальных образований в границах одного субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь МТОР не может превышать 20 кв. км.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.