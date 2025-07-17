Глава Минобороны отметил, что гвардейцы 108-го и 247-го десантно-штурмовых полков уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и бойцов 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной) с освобождением населенного пункта Каменское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

17 июля Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Каменское в Запорожской области.

"Военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю", - сказано в тексте телеграммы, приведенном в военном ведомстве.

Белоусов отметил, что гвардейцы 108-го и 247-го десантно-штурмовых полков уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи.

Он также подчеркнул, что несгибаемая стойкость, закаленная историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения.

Министр поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.