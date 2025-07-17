Это также касается передачи абонентских номеров

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении административного наказания за передачу другим лицам абонентских номеров и данных для входа в личные аккаунты.

Поправки приняты ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьями 13.29.1 (передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства РФ в области связи) и 13.29.2 (передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").