Путин назвал полной глупостью ограничение удобрений из России в ЕС

Это скажется на ценах на продукты питания в Европе, указал президент

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Решение Евросоюза ограничить допуск российских минеральных удоборений на свой рынок - полная глупость, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

"С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства - это полная глупость, на самом деле", - заметил президент РФ.

"Это все-таки в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания", - прокомментировал Путин последствия для Европы такого решения.