Путин: Моди просил нарастить поставку минеральных удобрений в Индию

Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сообщил, что поставки минеральных удобрений в республику выросли в четыре раза

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди напрямую просил его об увеличении поставок в республику российских минеральных удобрений.

На встрече с Путиным в Кремле глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сообщил, что отрасль смогла переориентироваться на другие рынки, в частности поставки минеральных удобрений в Индию выросли в 4 раза.

"Индийское руководство просило нас об этом напрямую, премьер-министр [Нарендра Моди] просил", - отметил Путин.

Гурьев в свою очередь ответил, что просьба индийского руководства полностью выполнена, компании поставили 1 млн 200 тыс. т минеральных удобрений.

"Спасибо большое", - поблагодарил президент.