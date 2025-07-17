Путин: зерно в рамках "черноморской инициативы" 2022 года ехало в Европу

Глава государства отметил, что оно должно было поставляться в развивающиеся страны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Зерно в рамках "черноморской инициативы" 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, а фактически ехало в Европу. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

Во время беседы Гурьев напомнил о том, как складывалась ситуация с этой сделкой. "Зерно вроде должно было ехать в страны юга", - начал руководитель РАПУ. Путин же закончил реплику за него: "А поехало в Европу".

"Черноморская инициатива", также известная как зерновая сделка, предполагала вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вопреки договоренностям, Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. При этом обязательства перед Россией не были выполнены, поэтому в июле 2023 года Москва вышла из сделки.