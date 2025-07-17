В частности, при регистрации новых препаратов за экспертизу препарата нужно будет заплатить 461 тыс. рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает размеры пошлин за госрегистрацию лекарственных препаратов для ветеринарного применения при формировании общего рынка ветпрепаратов ЕАЭС. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Закон разработан для создания единого порядка регистрации ветеринарных лекарственных препаратов в ЕАЭС. Новые правила обращения ветпрепаратов на таможенной территории ЕАЭС действуют с 13 марта 2024 года. Согласно решению совета Евразийской экономической комиссии, регистрация таких препаратов и иные связанные с ней процедуры могут осуществляться в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС до 31 декабря 2027 года, поэтому в переходный период наряду с утверждаемыми госпошлинами в рамках правил для заявителей, должна сохраняться возможность использования ранее утвержденных госпошлин по национальному законодательству. В связи с чем нормы Налогового кодекса РФ дополняются госпошлинами, которые будут взиматься с заявителей в рамках формирования общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС, говорится в пояснительной записке к документу.

Закон предполагает следующие ставки: при регистрации новых препаратов за экспертизу препарата - 461 тыс. рублей, за экспертизу документов в рамках первичной регистрации - 360 тыс. рублей, за подтверждение регистрации - 164 тыс. рублей, за экспертизу документов при переподтверждении регистрации - 149 тыс. рублей. За внесение изменений в регистрационное досье с экспертизой образцов пошлина составит 323 тыс. рублей, без экспертизы образцов - 191 тыс. рублей. Ставка только за изменение документов предусмотрена в 11 тыс. рублей. Приведение досье в соответствие с требованиями ЕАЭС потребует оплаты пошлины за экспертизу препарата - 323 тыс. рублей, документов - 220 тыс. рублей. Признание регистрации препаратов в новых странах ЕАЭС - 44 тыс. рублей. Пошлины на прочие виды экспертиз составят до 320 тыс. рублей.

Экспертным учреждением Россельхознадзора по регистрации является Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ"), который в рамках процедуры госрегистрации ветпрепаратов проводит различные виды экспертиз.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.