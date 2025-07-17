ГД приняла закон об установлении новых госпошлин за регистрацию недвижимости

Если кадастровая стоимость объекта недвижимости не определена, либо ее часть, соответствующая размеру доли, не превышает 20 млн рублей, - госпошлина для физлиц составит 4 тыс. рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие установление новых госпошлин, в частности, за регистрацию прав на недвижимость. Эти нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о корректировке госпошлин для торговых точек за право розничной продажи алкоголя.

Госпошлины устанавливаются за госрегистрацию физлицом или организацией доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимости аналогично размерам госпошлины, взимаемой за государственную регистрацию объекта недвижимости (распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года). Так, если кадастровая стоимость объекта недвижимости не определена, либо ее часть, соответствующая размеру доли, не превышает 20 млн рублей, - госпошлина для физлиц составит 4 тыс. рублей, если стоимость объекта недвижимости не определена, либо ее часть, соответствующая размеру доли, не превышает 22 млн рублей - госпошлина для организаций составит 44 тыс. рублей.

Госпошлина за государственный кадастровый учет или госрегистрацию права собственности физического лица на земельный участок, предназначенный для ведения крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, составит 700 руб.; за осуществляемые одновременно государственный кадастровый учет и госрегистрацию права собственности физлица на земельный участок, предназначенный для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, - 1 тыс. руб.

Также вводятся пошлины за осуществляемые одновременно государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав на объекты сетей газораспределения и сетей газопотребления, созданные при выполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, - 4 тыс. руб.; за госрегистрацию физлицом или организацией договоров безвозмездного пользования, в том числе договоров безвозмездного пользования (аренды) частями объектов недвижимости, регистрация которых осуществляется одновременно с государственным кадастровым учетом таких частей объектов недвижимости, уступки прав требования по договорам безвозмездного пользования, если такие договоры подлежат регистрации в ЕГРН по аналогии с взимаемой госпошлиной за государственную регистрацию договора аренды зданий (сооружений, помещений).

С 1 марта 2026 года будет взиматься госпошлина за предоставление заключения о соответствии образовательной медорганизации профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся - 3,5 тыс. руб.

Уточняются особенности уплаты государственной пошлины за государственный кадастровый учет объектов недвижимости, в том числе в связи с изменением сведений об объектах недвижимости. Федеральные органы госвласти, региональные и местные власти будут уплачивать госпошлину в случае их обращения за совершением юридически значимых действий, за которые предусматривается взимание государственной пошлины, в отношении иных лиц.

Кого освободят от уплаты госпошлин

Предусматривается, что физлиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, освободят от госпошлин за государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию права собственности в отношении жилого помещения, созданного ими в связи с реализацией мер социальной поддержки взамен жилых помещений, утраченных ими вследствие такой чрезвычайной ситуации. От уплаты госпошлин за государственный кадастровый учет и (или) госрегистрацию прав на принадлежащие им или приобретаемые ими объекты недвижимости также освободят участников и ветеранов СВО, а также лиц, обеспечивавших выполнение задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на которых распространяется льгота по уплате госпошлины при совершении отдельных юридически значимых действий, связанных с оружием.

Уточняются случаи, когда государственная пошлина возврату не подлежит.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.