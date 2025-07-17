Эксперт Боде: изменение рецепта Coca-Cola приведет к потере рабочих мест в США

Замена кукурузного сиропа на тростниковый сахар приведет к снижению доходов фермеров и увеличению импорта сахара, заявил генеральный директор Ассоциации переработчиков кукурузы

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Замена кукурузного сиропа на тростниковый сахар в производстве напитка Coca-Cola приведет к потере тысяч рабочих мест в пищевой промышленности США. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боде.

"Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы на тростниковый сахар приведет к потере тысяч рабочих мест в американской пищевой промышленности, снижению доходов фермеров и увеличению импорта сахара, и все это без каких-либо преимуществ с точки зрения питания", - приводятся слова Боде на сайте ассоциации. По его мнению, решение изменить состав напитка "не имеет смысла".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Coca-Cola Company об изменении рецептуры ее главного газированного напитка на территории США и обязательном использовании натурального тростникового сахара в его производстве вместо кукурузного сиропа.

До 1980-х годов натуральный тростниковый сахар использовался в качестве основного подсластителя при производстве Coca-Cola в США, но затем он был заменен в целях экономии более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом. В изготовлении Coca-Cola в других странах применяются сахар и сахарный колер. Теперь в США предполагается возвращение к более оригинальному рецепту напитка.