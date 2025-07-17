По данным телеканала, это может произойти из-за обвала мировых финансовых рынков вслед за снижением базовой процентной ставки ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Возможная попытка президента США Дональда Трампа заставить председателя Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) Джерома Пауэлла уйти в отставку может спровоцировать кризис в мировой экономике. Такую точку зрения высказал телеканал CNN.

По его оценке, это может произойти из-за обвала мировых финансовых рынков вслед за снижением базовой процентной ставки ФРС. По мнению Трампа, американская экономика нуждается в понижении ставки, а финрегулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне.

Поэтому после гипотетического преждевременного ухода Пауэлла новый глава ФРС, по мнению телеканала, примет продиктованное Белым домом решение снизить ставку. Такой шаг администрации Трампа испортит репутацию США и спровоцирует падение доверия инвесторов, считает CNN.

Трамп ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Он называл маловероятным уход Пауэлла, но в то же время допускал, что "ему придется уйти из-за мошенничества" по делу, расследование по которому "уже ведется".

Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года. Согласно американскому законодательству, председатель ФРС не может быть уволен президентом до окончания срока полномочий.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.