Средства позволят возвести необходимую инженерную инфраструктуру, сети электроснабжения и главную подстанцию, указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Около 730 млн рублей будет выделено на строительство комплекса по выпуску компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа. О принятом решении объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Выделим около 730 млн рублей на поддержку строительства на территории России комплекса по выпуску крупнотоннажных компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа", - анонсировал премьер.

"Средства позволят возвести необходимую инженерную инфраструктуру, сети электроснабжения и главную подстанцию", - добавил Мишустин.

Решение призвано поддержать российский топливно-энергетический комплекс: "сейчас он адаптируется к внешним условиям, к вызовам, ищет новых поставщиков и покупателей", пояснил глава кабмина. Предполагается, что появление завода поможет диверсификации поставок российского газа на международные рынки.