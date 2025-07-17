Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направит аэропортам в центральных и южных регионах страны более 6 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Чтобы частично компенсировать расходы воздушных гаваней, которые приостановили обслуживание гражданских рейсов, мы направили уже около 27 млрд рублей. Ну и прежде всего средства были направлены на оплату труда и сохранение коллективов, финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе Краснодара, Анапы, Белгорода и Симферополя", - пояснил Мишустин.

"Дополнительно 17 июля выделим [аэропортам] более 6 млрд рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетными условиями", - пояснил премьер.