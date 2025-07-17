Кабмин расширил перечень технологий, разработка которых дает преференции

В перечень "войдут еще свыше 20 перспективных решений, которые охватывают сферу радиоэлектроники, медицины, энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, а также сектор создания новых материалов", отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Перечень технологий, дающих право на специнвестконтракты (СПИКи) разрабатывающим их компаниям, расширен. О принятом решении объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Правительство расширит перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получая налоговые и ряд других преференций", - анонсировал премьер.

По его словам, в перечень "войдут еще свыше 20 перспективных решений, которые охватывают сферу радиоэлектроники, медицины, энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, а также сектор создания новых материалов".

Подписанное постановление, уверен глава кабмина, "позволит привлечь дополнительно частные инвестиции в эти приоритетные сферы".

Как перечислил Мишустин, расширение перечня призвано помочь в выпуске "наукоемкого оборудования - например, устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, томографов для проведения узкоспециализированных и диагностических исследований и целого ряда других".

"В условиях санкционных ограничений важно продолжать принимать меры для укрепления российского технологического суверенитета во всех отраслях", - заключил премьер.