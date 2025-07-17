ГД одобрила в I чтении правила размещения нестационарных торговых точек

Принятие законопроекта обусловлено необходимостью упорядочения торговой инфраструктуры и создания комфортных условий как для предпринимателей, так и для жителей, отметил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на регулирование размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Документ был инициирован сенаторами Александром Двойных и Андреем Кутеповым.

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), законопроект вносит существенные изменения в правовую базу, регулирующую использование частных территорий для торговой деятельности и создает комфортную среду для людей. "Согласно предложенным изменениям, с 1 марта 2026 года размещение НТО на частных землях будет осуществляться исключительно в рамках муниципальной схемы размещения. Это означает, что владельцы киосков, павильонов и прочих объектов торговой инфраструктуры должны будут пройти процедуру включения в указанную схему. Решение о согласовании будет приниматься органами местного самоуправления на основании соответствующего заявления предпринимателя. Субъекты РФ получат право устанавливать порядок включения и исключения НТО из муниципальной схемы", - отметил он.

Принятие законопроекта обусловлено необходимостью упорядочения торговой инфраструктуры и создания комфортных условий как для предпринимателей, так и для жителей, указал Говырин. "В настоящее время часто наблюдаются случаи стихийного размещения торговых точек на частных территориях, что приводит к нарушению архитектурного облика, создает препятствия для пешеходов и создает конкурентные преимущества для нелегальных объектов торговли. Новый законопроект направлен на устранение данного дисбаланса путем введения четких правил размещения НТО через муниципальные схемы", - рассказал парламентарий.

Инициатива не преследует цель ограничения малого бизнеса. Предприниматели смогут подать заявление на включение своего объекта в муниципальную схему, приложив необходимые документы, включая эскиз и подтверждение согласия собственника земли, добавил Говырин. "Это позволит обеспечить соблюдение прав как предпринимателей, так и собственников частных территорий. Муниципалитеты получат инструмент для контроля за соблюдением требований по безопасности и эстетике НТО. Это особенно актуально для исторических городов, где хаотичная застройка может негативно сказаться на городской среде. В случае использования земли для торговли без ведома собственника, у последнего появится механизм воздействия через процедуру исключения объекта из муниципальной схемы", - отметил депутат.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.