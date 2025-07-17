Михаил Ноздряков пояснил, что в онлайн-приложении банка наряду с безналичным счетом открывается цифровой кошелек

ЧЕБОКСАРЫ, 17 июля. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев и первый вице-премьер - министр финансов республики Михаил Ноздряков присоединились к эксперименту по цифровому рублю, который в пилотном режиме апробируется в стране. Об этом сообщил Ноздряков в ходе проведения III Открытого форума региональных практик в сфере финансового просвещения "Волгафин".

В 2025 году Чувашия стала одним из первых регионов, принимающих участие в эксперименте по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Для этого в республике создана межведомственная рабочая группа. В апреле Николаев заявлял, что проект включает "очень много полезных и нужных вещей, которые в последующем могут быть интересны также домохозяйствам".

"Олег Алексеевич (глава Чувашии Олег Николаев - прим. ТАСС), Анатолий Геннадьевич (председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков - прим. ТАСС) и я уже имеем цифровые кошельки", - отметил Ноздряков.

В беседе с корреспондентом ТАСС министр финансов пояснил, что в онлайн-приложении банка наряду с безналичным счетом открывается цифровой кошелек. "Сложно участвовать в проекте, если не понимать, как он работает. Поэтому для себя можно [в качестве эксперимента переводить] небольшие суммы из цифрового счета в безналичный. С коллегами мы между собой осуществляем такие переводы", - уточнил Ноздряков.

В апреле Николаев сообщил ТАСС, что в Чувашии в ходе эксперимента по цифровому рублю отрабатывают четыре направления предоставления субсидий в рамках бюджетного процесса. По его словам, два направления связаны с юридическими лицами, два - с физическими лицами. Первые итоги эксперимента планируется представить осенью.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов на расширенной коллегии Федерального казначейства заявил, что внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и цифровизация являются одними из ключевых задач казначейства на 2025 год.

Форум "Волгафин"

Открытый форум региональных практик в сфере финансового просвещения "Волгафин" проходит в Чебоксарах 17-18 июля. Он посвящен вопросам формирования финансовой культуры населения. По данным Минфина Чувашии, главной задачей является обмен успешными региональными практиками по работе со взрослой экономически активной категорией граждан, в том числе в трудовых коллективах.

Ноздряков на открытии мероприятия сообщил, что в форуме принимают участие делегации из 15 регионов России. Специалисты обсуждают вопросы взаимодействия государства, бизнеса и общества в сфере финансового просвещения. Особое внимание уделяется вопросам защиты от мошенничества.

Кроме того, будут представлены интерактивные методики повышения финансовой культуры, ориентированные на разные целевые аудитории.