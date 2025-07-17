Посол республики в России Александр Рогожник провел 17 июля встречу с генеральным директором - председателем правления компании "Российские железные дороги" Олегом Белозёровым

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник провел встречу с генеральным директором - председателем правления компании "Российские железные дороги" Олегом Белозёровым, в ходе которой стороны договорились увеличить количество поездов "Ласточка" между Минском и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

"Обсудили расширение пассажирских и грузовых перевозок, выполнение решений по обеспечению пригородного сообщения, модернизации железнодорожной инфраструктуры портов, строительство высокоскоростной магистрали по маршруту Москва - Минск - Москва. Достигнута договоренность о запуске дополнительных поездов "Ласточка" между столицами Беларуси и России", - говорится в сообщении.

Участники встречи также рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в сфере железнодорожного сообщения.

Кроме того, Рогожник поблагодарил российских партнеров за организацию и участие в культурно-образовательном проекте "Поезд памяти", который прошел в городах Белоруссии и России с 20 июня по 5 июля текущего года.

Путь из Минска в Москву на "Ласточке" занимает около 7-7,5 часа в зависимости от количества остановок на маршруте.