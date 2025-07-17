Предприятия Удмуртии смогут возместить часть затрат на компенсации по ипотеке работников

Пресс-служба главы и правительства региона сообщила, что специалист обязательно должен переехать в республику из другого субъекта или из-за рубежа

ИЖЕВСК, 17 июля. /ТАСС/. Организации в Удмуртии смогут возместить затраты на компенсацию своим сотрудникам части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам. При этом одно из важнейших требований - специалист должен переехать в республику из другого региона или из-за рубежа, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы и правительства региона. Согласно документу, организации смогут возместить затраты на компенсацию своим сотрудникам части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам. При этом существует ряд требований. Одно из важнейших - специалист должен переехать в Удмуртию из другого субъекта страны или из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Мера поддержки разработана по поручению главы региона Александра Бречалова по программе "Работай в Удмуртии". Она направлена на привлечение необходимых предприятиям Удмуртии специалистов. Это позволит частично решить кадровый вопрос и даст возможность организациям региона развивать производство, что соответствует целям нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Среди сфер деятельности предприятий - архитектура, геодезия, связь, лесное и сельское хозяйство, транспорт, легкая, текстильная, пищевая и другие виды промышленности, металлургия, судостроение и авиастроение и многое другое.

Министр экономики региона Анна Слугина обратила внимание на то, что получить компенсацию смогут юридические лица, за исключением некоммерческих организаций. При этом сотрудники предприятий должны приобрести жилье в новостройке, а не на вторичном рынке. Затраты производствам возместят только на одну приобретенную специалистом квартиру площадью не более 33 кв. м. Причем размер возмещаемой регионом суммы не превысит одной трети затрат работника по оплате процентов по кредитному договору. Остальную часть процентной ставки платить будет само предприятие. Ипотечный договор, по словам министра, должен быть оформлен уже после того, как работник устроится на одно из предприятий Удмуртии и не ранее 1 января 2025 года.

Слугина также добавила, что получать меру поддержки предприятие может в течение трех лет. Документ оговаривает и требования к квалификации работников. Это должен быть высококвалифицированный специалист, имеющий опыт работы, навыки или достижения в своей профессиональной сфере.