Он может пройти с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке мясной продукции и полуфабрикатов, а также замороженных продуктов. Соответствующий проект постановления правительства разработан и опубликован министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, эксперимент по маркировке мясных продуктов в упаковке предлагается провести с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года. Эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции в упаковке может пройти с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года.

"Участие в экспериментах является добровольным для всех участников оборота товаров. В рамках экспериментов будут отработаны и протестированы технологии нанесения средств идентификации, взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки средствами идентификации, предусмотренные в проекте постановления", - отметили в Минпромторге.