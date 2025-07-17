Системой смогут воспользоваться совершеннолетние граждане РФ - пассажиры международных рейсов с биометрическими заграничными паспортами

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новую автоматизированную систему паспортного контроля (АСПК) "Сапсан" запустили в международном аэропорту Внуково, теперь пассажиры смогут быстрее проходить пред- и послеполетные процедуры. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Ею смогут воспользоваться совершеннолетние граждане РФ - пассажиры международных рейсов с биометрическими заграничными паспортами (75 серия и выше).

"Система значительно сокращает время проверки документов и ускоряет пред- и послеполетные процедуры. Также немаловажно, что автоматизированные кабины помогут снизить нагрузку на сотрудников пограничной службы в "горячий" сезон", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что система исключает возможность несанкционированного пересечения государственной границы.

"Сапсан" разработан на базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих. Автоматизированные кабины расположены в зонах паспортного контроля на вылете и на прилете. "Запуск системы - важный этап цифровой трансформации аэропорта: Внуково продолжает внедрять передовые технологии и повышает качество обслуживании", - заключили в аэропорту.