На первом этапе информация сможет вноситься на добровольной основе, указали в Минпромторге

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает расширить перечень сведений, которые могут быть указаны в карточке маркируемой пищевой продукции, сообщило министерство. Соответствующий проект постановления разработан и размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях повышения информированности потребителей о качестве и безопасности пищевой продукции Минпромторгом России подготовлены изменения в правила маркировки отдельных видов пищевой продукции, которые позволят производителям и импортерам указывать в карточке соответствующего товара ряд дополнительных сведений", - говорится в сообщении Минпромторга.

Так, в карточке товара может появиться информация о пищевой ценности продукта (количество белков, жиров, углеводов, калорийность), количестве соли, пищевых волокон, трансизомеров жирных кислот, добавленного сахара, а также витаминов и минералов.

"На первом этапе такие сведения смогут вноситься на добровольной основе", - уточнили в министерстве.