Важно также дать приоритет продукции из России, говорится в перечне поручений президента РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство России должно к ноябрю изучить практику госзакупок и ценообразования в этой сфере, а к декабрю - усовершенствовать контроль за этим процессом, дав приоритет российской продукции. Такое поручение по итогам встречи с деловыми кругами дал президент РФ Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля.

Кабмину предстоит до ноября "проанализировать практику применения заказчиками мер по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "проанализировать порядок определения цен" с тем, чтобы "представить предложения о дальнейшем расширении поддержки производства товаров российского происхождения, выполнения работ, оказания услуг российскими лицами".

К декабрю правительство должно "обеспечить совершенствование контроля за соблюдением заказчиками законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", причем отдельно кабмину поручено гарантировать "расширение перечня случаев преимущественной закупки товаров российского происхождения", в том числе скорректировав законодательство.