Сроком выполнения поручения назначено 1 сентября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть увеличение финансирования льготного лизинга в судостроении и производстве судового оборудования, а также возможность формирования долгосрочного гарантированного заказа. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с представителями деловых кругов, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования льготного лизинга в сфере судостроения и производства судового оборудования и о возможности формирования долгосрочного гарантированного заказа", - сказано в документе.

Сроком выполнения поручения назначено 1 сентября 2025 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.