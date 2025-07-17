Срок поручения - до 1 сентября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь в целях оказания поддержки электрометаллургическим предприятиям. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с представителями деловых кругов, опубликованном на сайте Кремля.

"Представить предложения: о снижении размера акциза на сталь жидкую в целях оказания поддержки электрометаллургическим предприятиям, а также о приостановлении уплаты данного акциза металлургическими предприятиями при открытии ими новых производств, определив период, на который приостанавливается его уплата", - говорится в документе.

Срок поручения - до 1 сентября.