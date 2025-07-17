Задачу должен выполнить кабмин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить, целесообразно ли провести антидемпинговое расследование по ситуации с импортной упаковкой.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности проведения антидемпингового расследования в отношении импорта комбинированного упаковочного материала и при наличии оснований оказать содействие заинтересованным организациям в подаче в Евразийскую экономическую комиссию заявления о начале соответствующей процедуры", - указано в перечне поручений на сайте Кремля.